Peste 60 de familii vulnerabile din Chișinău au primit ajutor material municipal în luna octombrie

Potrivit Primăriei Chișinău, ajutor material au primit 12 familii numeroase, care au în îngrijire 47 de copii, precum și 11 familii în care se află copii sub tutelă sau curatelă.

De asemenea, au beneficiat de sprijin financiar 22 de familii care îngrijesc 26 de copii cu dizabilități și două familii refugiate din Ucraina, care au în îngrijire cinci copii. Printre beneficiari se numără și familii care se confruntă cu dificultăți financiare.

Cazurile copiilor și familiilor aflate în situații de risc au fost examinate în cadrul ședinței comisiei multidisciplinare organizate de Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.