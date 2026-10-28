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Peste 60 de familii vulnerabile din Chișinău au primit ajutor material municipal în luna octombrie

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Peste 60 de familii vulnerabile din Chișinău au primit ajutor material municipal în luna octombrie

Peste 60 de familii din Chișinău au primit în luna octombrie ajutorul material municipal. Suma totală se ridică la circa 476 de mii de lei. Printre beneficiari se numără familii care au copii cu dizabilități, dar și familii monoparentale, transmite IPN.

Potrivit Primăriei Chișinău, ajutor material au primit 12 familii numeroase, care au în îngrijire 47 de copii, precum și 11 familii în care se află copii sub tutelă sau curatelă.

De asemenea, au beneficiat de sprijin financiar 22 de familii care îngrijesc 26 de copii cu dizabilități și două familii refugiate din Ucraina, care au în îngrijire cinci copii. Printre beneficiari se numără și familii care se confruntă cu dificultăți financiare.

Cazurile copiilor și familiilor aflate în situații de risc au fost examinate în cadrul ședinței comisiei multidisciplinare organizate de Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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