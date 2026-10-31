Peste 60 de liceeni au simulat procesul de elaborare și adoptare a legilor în Parlament

Potrivit Parlamentului, elevii au examinat propuneri privind protecția minorilor pe rețelele de socializare, utilizarea inteligenței artificiale în instituțiile de învățământ și recunoașterea și utilizarea limbajului semnelor în Republica Moldova.

Intrând în rolul deputaților, liceenii și-au susținut argumentele, au analizat opiniile colegilor și au participat la procedura de vot, familiarizându-se astfel cu etapele procesului legislativ și responsabilitatea pe care o presupune adoptarea unei legi.

La final, elevii au vizitat Muzeul de Istorie Militară, unde au participat la o lecție interactivă de istorie.

Jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” este organizat de Secretariatul Parlamentului, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și proiectul „Consolidarea democrației parlamentare în Moldova” (PADEM).