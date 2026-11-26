Pentru investiții capitale sunt prevăzute 70,1 milioane de lei, inclusiv 57 de milioane pentru restaurarea a cinci edificii: Circul din Chișinău, Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Conacul urban Ianușevschi, Vila inginerului Pronin și Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice.

53 de milioane de lei sunt prevăzute pentru indemnizațiile de merit pentru 260 de oameni de creație. Fondul Național al Culturii va primi 31 de milioane de lei, susținerea activităților culturale – 25,6 milioane, iar Fondul cinematografiei – 22,3 milioane de lei.

Pentru Programul național „Acces la cultură” sunt alocate 18 milioane de lei, pentru „Voucher cultural” – 5,6 milioane, iar pentru „Cluburile de lectură” – 1,5 milioane de lei. Totodată, 1,1 milioane de lei sunt prevăzute pentru Premiul Național, iar un milion de lei – pentru programul Cash Rebate destinat producției de film și operelor audiovizuale.

Instituțiile publice la autogestiune vor beneficia de 414,7 milioane de lei, dintre care 410,5 milioane vor reveni teatrelor, circului și organizațiilor concertistice, iar 4,2 milioane – Muzeului de Istorie a Evreilor din Republica Moldova.

Pentru reparația capitală a Teatrului Național „Mihai Eminescu” și a Teatrului Republican „Luceafărul” sunt prevăzute 2,2 milioane de lei. Alte 500 de mii de lei vor fi alocate pentru studiul de fezabilitate privind reparația acoperișului și auditul energetic al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.

Separat, pentru domeniul televiziunii, radioului și presei sunt prevăzute 263,8 milioane de lei. Din această sumă, 20,5 milioane vor merge către Fondul pentru subvenționarea mass-media, iar zece milioane – pentru distribuția ziarelor. Instituțiile publice la autogestiune din domeniu vor beneficia de 230,6 milioane de lei, inclusiv 227,2 milioane pentru Compania „Teleradio-Moldova” și 3,4 milioane pentru publicațiile „Noi”, „Alunelul” și „Florile Dalbe”.