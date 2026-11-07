Peste 70 de cercetători din cinci state, reuniți la USM la Conferința „Latinitate, Romanitate, Românitate”

Conferința se desfășoară în perioada 5–8 noiembrie și este dedicată cercetării patrimoniului lingvistic, cultural și istoric al lumii latine și romanice. Participanții discută despre limba, istoria, cultura și identitatea românească în context european, dar și despre evoluția și interferențele culturale dintre comunitățile romanice.

Deschiderea oficială a avut loc pe 6 noiembrie. Cu mesaje în fața participanților au venit prorectorul USM Igor Șarov, secretarul științific general al Academiei de Științe a Moldovei, Liliana Condraticova, prorectorul Universității din Oradea, Sorin Domițian Șipoș, decanul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Florin Pintescu, și decanul Universității din Craiova, Sorin Liviu Damean.

În cadrul sesiunii plenare, Igor Bercu, decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM, a prezentat o cercetare despre Bugeacul tătărăsc și relațiile geopolitice dintre Țara Moldovei, Imperiul Otoman și Hanatul din Crimeea în secolele XVI–XVIII. La rândul său, Gabriel Moisa, de la Universitatea din Oradea și Muzeul Țării Crișurilor, a vorbit despre influența ideologiei asupra scenariilor de film din România comunistă, pornind de la cazul peliculei „Scrisori tandre” de Mircea Daneliuc.

Conferința include și lansări de carte. Istoricul Ion Eremia și-a prezentat volumul „Țara Moldovei și Rusia: Relații politice în a doua jumătate a secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea”, apărut în 2026 la Editura USM.

A fost lansată și lucrarea lui Valentin Tomuleț, „Privilegiații în ierarhia socială a Basarabiei (1812–1871)”, prezentată de Cristina Gherasim.

Organizatorii spun că evenimentul urmărește să faciliteze schimbul de rezultate științifice și să consolideze colaborarea dintre cercetătorii și instituțiile academice din statele participante.

Cea de-a X-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Latinitate, Romanitate, Românitate” se încheie pe 8 noiembrie.