Peste 900 de mii de bunuri culturale din Moldova nu au fost evaluate și înregistrate contabil, audit

Probleme similare au fost identificate și în cazul patrimoniului arhitectural. Tatiana Popa, auditoare în cadrul Curții de Conturi, a precizat că, din cele 656 de complexe de edificii și locașuri de cult protejate de stat, doar două sunt înregistrate contabil. Totodată, Ministerul Culturii nu a evaluat și contabilizat 130 de clădiri, cu o suprafață totală de peste 26 de mii de metri pătrați.

Secretara generală a Ministerului Culturii, Ana Varzari, a menționat că muzeele au elaborat planuri de inventariere și evaluare a patrimoniului, cu termene de finalizare între 2030 și 2040. Până acum, au fost inventariate peste 21 de mii de bunuri, dintre care 7 318 au fost evaluate și înregistrate contabil, la o valoare totală de aproximativ 28,5 milioane de lei.

Deputații au criticat ritmul lent al procesului și au cerut accelerarea acestuia, în timp ce reprezentanții muzeelor au invocat lipsa banilor și a specialiștilor.

Curtea de Conturi a emis o opinie contrară asupra rapoartelor financiare ale Ministerului Culturii, constatând că acestea nu reflectă fidel situația patrimoniului administrat. Pentru anul 2025, ministerul a raportat un patrimoniu de 3,1 miliarde de lei, venituri de 850,2 milioane și cheltuieli de 820,9 milioane de lei.

Auditul a mai arătat că în evidența contabilă figurează doar 53 de filme, evaluate la nouă milioane de lei, în condițiile în care patrimoniul cinematografic național cuprinde peste 5 mii de producții. Auditorii au recomandat evaluarea acestora și crearea unui registru unic al filmelor.

Nereguli au fost constatate și în finanțarea instituțiilor teatral-concertistice, care au primit în 2025 subvenții de 424,6 milioane de lei de la bugetul de stat, fără ca alocarea acestora să se bazeze pe criterii clare.

Pentru remedierea deficiențelor, Curtea de Conturi a formulat 17 recomandări. Patru au fost implementate integral, zece – parțial, iar trei nu au fost realizate. Termenul-limită pentru aplicarea acestora este 21 februarie 2027.