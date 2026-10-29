Peste două treimi din exporturile Republicii Moldova sunt orientate spre UE, forum

Cristina Ceban a precizat că, pentru antreprenori, integrarea europeană nu înseamnă doar armonizarea legislației sau îndeplinirea angajamentelor de aderare, ci și posibilitatea de a exporta mai ușor, de a importa materii prime și echipamente la prețuri mai competitive și de a concura în condiții mai bune pe piața Uniunii Europene.

Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, Daniela Gasparikova, a declarat că dezvoltarea relațiilor economice ale țării cu UE aduce atât oportunități, cât și provocări legate de integrarea pe piețele externe. Beneficiile economice vor depinde de capacitatea campaniilor de a se adapta la schimbări la nivel național și global. În acest context, PNUD contribuie la identificarea unor soluții practice de sprijin pentru companiile și comunitățile din țară.

Maria Tropp, șeful șecției Cooperare pentru dezvoltare a Ambasadei Suediei în Moldova, a menționat că, în ultimii ani, s-a pus accent pe dezvoltarea economică și pe intensificarea dialogului dintre instituțiile de stat, asociațiile de afaceri și antreprenori. În opinia sa, aceste consultări creează oportunități valoroase pentru întreprinderi și contribuie direct la alinierea Republicii Moldova la standardele și practicile Uniunii Europene.

Julda Kielyte, liderul de echipă a portofoliului de creștere competitivă și incluzivă a Delegației Uniunii Europene în Moldova, a subliniat că UE oferă întreprinderilor moldovenești acces la o piață unică de aproximativ 450 de milioane de consumatori. Ea a menționat că integrarea pe această piață presupune respectarea regulilor comune, care asigură o concurență loială.

Cea de-a șasea ediție a Moldova Trade Forum este organizată de PNUD, cu sprijinul financiar al Suediei și al Uniunii Europene. Evenimentul reunește, în perioada 29-30 octombrie, antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului, organizații de suport în afaceri și antreprenoriale pentru a discuta oportunitățile și provocările integrării pe piața unică a UE.