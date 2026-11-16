Peste jumătate de milion de cereri pentru compensațiile la energie au fost deja depuse de cetățeni

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în total au fost înregistrate 543 366 de cereri. Dintre acestea, aproape 300 de mii au fost depuse cu sprijinul asistenților sociali, iar peste 243 de mii – direct pe platformă.

Cetățenii care au nevoie de ajutor pentru înregistrare pot apela și Linia Verde a programului, la numărul 0 8000 5000, de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.

Pentru a beneficia de compensații începând cu luna noiembrie, cererile pot fi depuse până pe 27 noiembrie. Înscrierile vor continua și după această dată, până pe data de 25 a fiecărei luni, dar în acest caz, compensația va fi acordată începând cu luna în care a fost depusă cererea.