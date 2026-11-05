Peste jumătate dintre companiile din Moldova reclamă acces limitat la finanțare, studiu METRIX

O altă problemă semnalată de mediul de afaceri este lipsa forței de muncă, în special a personalului calificat. Aproximativ 65% dintre companiile din eșantionul național evaluează negativ situația de pe piața muncii, iar circa patru din zece sunt nemulțumite de pregătirea angajaților. Companiile reclamă și dificultăți în recrutarea lucrătorilor străini, din cauza procedurilor administrative complicate.

Potrivit președintelui AmCham, Alexandru Gozun, sectorul energetic rămâne o altă problemă pentru mediul de afaceri. Aproximativ 68% dintre companii consideră că autoritățile nu adaptează suficient politicile energetice la necesitățile economiei, iar doar una din șapte apreciază pozitiv sprijinul acordat energiei regenerabile. Costurile ridicate și incertitudinea privind prețurile energiei îngreunează, de asemenea, planificarea investițiilor.

În ceea ce privește integrarea europeană, Alexandru Gozun a menționat că ponderea companiilor care apreciază pozitiv impactul reglementărilor UE a scăzut cu 10 puncte procentuale, ajungând la 59%. În schimb, digitalizarea rămâne domeniul cel mai bine evaluat: peste 90% dintre întreprinderi consideră că serviciile publice digitale le eficientizează activitatea.

Referitor la perspectivele pentru următoarele 12 luni, peste 33% dintre companii anticipează înrăutățirea condițiilor de afaceri, circa 25% se așteaptă la o îmbunătățire, 36% prevăd menținerea situației actuale, iar aproximativ 6% nu au o opinie.

La rândul său, expertul în piețe emergente Dumitru Vicol a menționat că productivitatea muncii în Republica Moldova rămâne cea mai scăzută dintre economiile europene analizate. În 2025, valoarea adăugată brută per participant pe piața muncii a fost de aproximativ 6 100 de dolari, față de 64 600 de dolari în UE.

A patra ediție a studiului METRIX a fost realizată în baza unui sondaj desfășurat în octombrie 2026 de compania iData, la care au participat 400 de întreprinderi: 300 din eșantionul național și 100 de companii membre AmCham. Cercetarea a urmărit percepția mediului de afaceri asupra politicilor publice și evoluția indicatorilor economici relevanți.