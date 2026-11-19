Cele mai mari reduceri sunt planificate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, unde efectivul-limită ar urma să scadă cu 363 de unități, de la 1 627 la 1 264. La Serviciul Fiscal de Stat sunt prevăzute cu 274 de posturi mai puține, numărul acestora urmând să scadă de la 1 800 la 1 526.

La Casa Națională de Asigurări Sociale, numărul de posturi ar urma să fie redus de la 724 la 690, iar la Agenția Servicii Publice sunt vizate 86 de funcții vacante. Alte reduceri sunt propuse la Compania Națională de Asigurări în Medicină, Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

Proiectul prevede și reorganizarea Oficiului Național al Turismului prin absorbția acestuia de către Agenția de Investiții. Instituția va prelua atribuțiile privind dezvoltarea și promovarea turismului, pe lângă cele de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ar urma să aibă trei secretari de stat, în loc de patru.

Potrivit datelor Cancelariei de Stat, din cele 1 035 de funcții propuse spre reducere, 168 sunt ocupate, iar 867 sunt vacante. Disponibilizarea angajaților ar costa aproape șapte milioane de lei, însă măsurile de optimizare ar genera economii anuale de peste 118,5 milioane de lei.

Dacă vor fi aprobate, modificările vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2027.