Petrolul se scumpeşte puternic, pe fondul atacurilor Iranului asupra petrolierelor şi al unui uragan în Golful Mexic

Contractele futures pentru petrolul Brent, referinţa pieţei internaţionale, au avansat cu 3,8%, la 104,04 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 3,4%, la 91,28 dolari pe baril. În ultima săptămână, nouă petroliere au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz şi în apropierea acesteia, punând în pericol redresarea recentă a transporturilor de ţiţei.

Cotaţiile s-au retras ulterior de la maximele şedinţei, după ce preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu vor ataca Iranul înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie. Anterior, NBC News relatase, citând surse anonime, că Trump şi echipa sa de securitate naţională analizau posibilitatea reluării atacurilor asupra Iranului în următoarele săptămâni.

Potrivit datelor Kpler, aproximativ 9,5 milioane de barili de petrol pe zi au tranzitat Strâmtoarea Ormuz în săptămâna încheiată marţi, cu circa 30% sub nivelurile obişnuite dinaintea războiului. Fluxurile totale de ţiţei din Orientul Mijlociu, inclusiv cele transportate prin conducte alternative, au ajuns însă la 16,4 milioane de barili pe zi, aproape de nivelurile anterioare conflictului.

În Golful Mexic, companiile petroliere au suspendat producţia a aproximativ 500.000 de barili pe zi, echivalentul a 25% din producţia offshore a regiunii, în condiţiile în care uraganul Isaias se îndreaptă spre coastele statelor Alabama şi Mississippi şi spre nord-vestul Floridei.

Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au amplificat şi după ce rebelii Houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au lansat marţi şi miercuri rachete asupra aeroporturilor din Riad şi Abha, în Arabia Saudită. Atacurile au provocat moartea a trei persoane şi rănirea altor 36, potrivit postului Al Arabiya. Joi, autorităţile saudite au anunţat interceptarea unui nou val de rachete balistice îndreptate spre Riad şi Khamis Mushait.

Ryan McKay, director pentru strategia materiilor prime la TD Securities, a avertizat că, deşi fluxurile de petrol din regiune au revenit în mare parte la normal, necesitatea escortelor navale americane, costurile mai mari, dificultăţile logistice şi riscul permanent al atacurilor ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea transporturilor pe termen lung.

Potrivit analistului, aceste riscuri justifică menţinerea unei prime de risc persistente în preţurile petrolului, chiar dacă volumele exportate din Orientul Mijlociu continuă să se redreseze.