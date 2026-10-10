Petru Vlah, al cincilea candidat înregistrat pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

Potrivit autorității electorale, documentele prezentate de Petru Vlah au fost declarate conforme cu cerințele legale. Totodată, Svetlana Chesari a fost confirmată drept reprezentantă a candidatului în cadrul Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Odată cu înregistrarea lui Petru Vlah, numărul candidaților înscriși oficial în cursa pentru funcția de bașcan a ajuns la cinci, din cele opt persoane care au depus documentele. Ceilalți candidați sunt Ivan Cîlcic, din partea Partidului Popular Găgăuz, Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor, și candidații independenți Alexandr Stoianoglo, deputat în fracțiunea Alternativa, și Corneliu Dudnic, fost deputat democrat.

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și pentru Adunarea Populară se vor desfășura în aceeași zi, pe 15 noiembrie. Campania electorală pentru ambele scrutine va începe pe 16 octombrie, concomitent pentru toți candidații înregistrați. Potrivit CECG. în UTA Găgăuzia sunt înregistrați 129 243 de cetățeni cu drept de vot pentru alegerile regionale.