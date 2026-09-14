BNS: PIB-ul a crescut cu 0,9% în trimestrul II al anului curent

BNS precizează că agricultura, silvicultura și pescuitul au contribuit cu 0,4% la creșterea PIB-ului. În acest sector, valoarea adăugată brută a crescut cu 9,4%, iar ponderea în PIB a fost de 4,3%. Sectorul energetic a contribuit cu 0,3% la creșterea PIB-ului, iar activitățile financiare și de asigurări au avut o contribuție de 0,2%

Totodată, în trimestrul II, exporturile de bunuri și servicii a crescut cu 13,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, consumul gospodăriilor populației a fost mai mare cu 1,2%, iar investițiile în active fixe au crescut cu 3,2%.

În schimb, cel mai mare efect negativ asupra evoluției PIB-ului l-au avut sectorul de informații și comunicații, care a redus creșterea PIB-ului cu 0,6%. Valoarea adăugată brută în acest sector a scăzut cu 7,9%. Construcțiile au avut un impact negativ de 0,5% asupra PIB-ului, iar învățământul – cu 0,4%.

Rata de creștere a PIB în trimestrul II al anului curent față de trimestrul corespunzător al anului precedent a fost sub nivelul înregistrat în majoritatea țărilor analizate: Slovenia (5%), Muntenegru (4,8%), Macedonia de Nord (4,3%), Polonia (3,7%), Bulgaria (2,6%), depășind totodată indicatorul similar din Ucraina (0,4%), Irlanda (-0,4%) și România (-1,9%).