Pierderi de 456 de miliarde de dolari în două zile pentru Tesla și SpaceX

Investitorii se tem că tocmai Washingtonul ar putea pune în pericol planurile sale cele mai ambițioase, scrie focus.de citat de Digi24.ro.

După alegerile intermediare din SUA de pe 3 noiembrie, cele două companii ale sale cotate la bursă, Tesla și SpaceX, se confruntă cu o presiune considerabilă de vânzare. Numai joi, acțiunile au pierdut aproximativ 11%, respectiv 9%. Tesla și SpaceX au pierdut împreună aproximativ 456 de miliarde de dolari din valoarea de piață în decurs de două zile de tranzacționare.

După victoriile electorale ale democraților, companiile lui Musk se confruntă cu riscul unor controale mai stricte și al unei rezistențe sporite împotriva planurilor lor de expansiune. În special, extinderea centrelor de date cu consum energetic ridicat ar putea deveni mai dificilă. O eventuală fuziune între Tesla și SpaceX ar putea întâmpina obstacole politice și de reglementare mai mari.

După alegerile intermediare din SUA de pe 3 noiembrie, cele două companii ale sale cotate la bursă, Tesla și SpaceX, se confruntă cu o presiune considerabilă de vânzare. Numai joi, acțiunile au pierdut aproximativ 11%, respectiv 9%. Tesla și SpaceX au pierdut împreună aproximativ 456 de miliarde de dolari din valoarea de piață în decurs de două zile de tranzacționare.

După victoriile electorale ale democraților, companiile lui Musk se confruntă cu riscul unor controale mai stricte și al unei rezistențe sporite împotriva planurilor lor de expansiune. În special, extinderea centrelor de date cu consum energetic ridicat ar putea deveni mai dificilă.

O eventuală fuziune între Tesla și SpaceX ar putea întâmpina obstacole politice și de reglementare mai mari.

Conform calculelor Dow Jones Market Data, despre care relatează portalul economic american MarketWatch, valoarea de piață combinată a celor două companii a scăzut cu 456 de miliarde de dolari în decurs de două zile de tranzacționare. Astfel, Tesla a pierdut 216 miliarde de dolari, iar SpaceX aproximativ 240 de miliarde de dolari.

Pariul politic al lui Musk devine un risc bursier

În spatele acestei vânzări masive se ascunde mai mult decât nervozitatea generală de pe piețele bursiere din sectorul tehnologic. La alegerile de mijloc de mandat, democrații au câștigat atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul. Astfel, raporturile de putere politică de la Washington se schimbă considerabil.

Evoluția din Texas îl afectează în mod deosebit pe Musk. Acolo își au sediul central Tesla și SpaceX. Cu Gina Hinojosa ca viitoare guvernatoare și James Talarico ca viitor senator al SUA, democrații au obținut două victorii electorale importante. Garrett Nelson, analist la firma de cercetare CFRA, vede în acest lucru un factor suplimentar de presiune asupra investițiilor de miliarde ale companiilor tehnologice în inteligența artificială.

Preocuparea este că politicienii democrați ar putea restricționa mai puternic construirea de noi centre de date. Printre motivele care stau la baza acestei decizii se numără consumul enorm de energie electrică și apă al acestor instalații, precum și presiunea exercitată asupra infrastructurii locale.

Pentru Tesla și SpaceX, acest lucru ar fi problematic. Ambele companii mizează pe o extindere masivă a capacităților lor în domeniul IA. Întârzierile ar putea crește costurile și ar putea tempera așteptările privind profiturile viitoare.

Pierderi de miliarde afectează întregul sector tehnologic

Totuși, presiunea de vânzare nu afectează doar companiile lui Musk. Nasdaq-100 a pierdut joi aproximativ 6,4%, iar Philadelphia Semiconductor Index chiar aproximativ 12%. Potrivit Dow Jones Market Data, pentru ambii indici aceasta a fost cea mai mare pierdere zilnică de la prăbușirea provocată de pandemie din martie 2020.

Companiile a căror creștere depinde de extinderea infrastructurii de IA au fost afectate în mod deosebit. Printre acestea se numără Dell, Seagate și Nvidia. Managerul de portofoliu Thomas Martin de la Globalt Investments consideră că scăderea cursului bursier este, de asemenea, o reacție la posibilitatea ca ridicarea de noi centre de date să avanseze mai lent.

O posibilă fuziune devine o problemă

Pentru Musk se adaugă un al doilea pericol: vulnerabilitatea sa politică. Potrivit organizației OpenSecrets, antreprenorul a investit în ciclul electoral din 2026 aproximativ 445,7 milioane de dolari în activități politice, în principal în favoarea candidaților republicani. Acum, deputații democrați ar putea examina mai atent companiile sale și relațiile acestora cu guvernul.

Situația este deosebit de delicată pentru SpaceX, care primește numeroase contracte de la stat. În plus, potrivit unor relatări, Tesla și SpaceX se află în discuții preliminare privind o posibilă fuziune. O astfel de fuziune ar putea consolida imperiul tehnologic al lui Musk, dar ar ridica și probleme legate de reglementare.

David Wagner, manager de portofoliu la Aptus Capital Advisors, consideră că tocmai acest proiect este pus în pericol. Un Congres mai puțin favorabil din punct de vedere politic ar putea îngreuna calea către fuziune, chiar dacă nu ar trebui neapărat să o împiedice.

Pentru investitori, aceasta schimbă evaluarea companiilor lui Musk: pe lângă perspectivele de creștere, tehnologie și necesarul de capital, în prim-plan iese un risc care abia poate fi reflectat în previziunile de afaceri: dependența politică a unui imperiu corporativ în valoare de miliarde de dolari de fondatorul său.