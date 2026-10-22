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Pieton lovit mortal în capitală. Șoferul a lăsat mașina la locul accidentului și a fugit

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Pieton lovit mortal în capitală. Șoferul a lăsat mașina la locul accidentului și a fugit

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după ce a fost lovit de un automobil pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Dacia din Chișinău. Șoferul a părăsit locul accidentului, abandonând mașina, iar Poliția îl caută.

Accidentul s-a produs în această seară. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Skoda a lovit pietonul în timp ce acesta se afla pe o trecere de pietoni nedirijată de semafor.

În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața și a murit la fața locului.

După accident, conducătorul auto a fugit, lăsând automobilul la locul impactului.

Poliția Capitalei a inițiat o anchetă și întreprinde măsuri pentru identificarea și localizarea șoferului. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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