Pieton lovit mortal în capitală. Șoferul a lăsat mașina la locul accidentului și a fugit

Accidentul s-a produs în această seară. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Skoda a lovit pietonul în timp ce acesta se afla pe o trecere de pietoni nedirijată de semafor.

În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața și a murit la fața locului.

După accident, conducătorul auto a fugit, lăsând automobilul la locul impactului.

Poliția Capitalei a inițiat o anchetă și întreprinde măsuri pentru identificarea și localizarea șoferului. Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite.