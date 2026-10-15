Plafonul lunar al consumului de energie electrică fără TVA crește de la 100 la 150 kWh

Noua regulă fiscală va intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2027 și va funcționa după un sistem diferențiat. Astfel, pentru primii 150 kWh de energie electrică consumați lunar nu se va aplica TVA, iar pentru cantitatea care depășește acest plafon se va aplica taxa de 20%.

În cazul gazelor naturale, plafonul lunar de consum este de 150 de metri cubi. Pentru consumul care se încadrează în acest volum se va aplica cota redusă de TVA de 8%, iar pentru ceea ce depășește plafonul, TVA-ul va fi de 20%.

Ministrul a precizat că măsurile privind aplicarea TVA la energia electrică și majorarea TVA la gaze au fost discutate anterior, iar noile plafoane au fost stabilite în baza datelor actualizate.