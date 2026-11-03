Planul de creștere pentru R. Moldova, în acțiune. O companie și-a modernizat producția cu sprijinul UE

Un astfel de exemplu este „Polistiren-Construct”, care produce materiale termoizolante pentru construcții. Cu o contribuție proprie și cu sprijinul UE, antreprenorul a achiziționat o nouă linie de producție, transmite zugo.md.

„Compania noastră oferă soluții pentru termoizolarea caselor și a acoperișurilor. Suntem producători și importatori de polistiren expandat, producem și granule și suntem deja unicul producător de pe piață de plăci cu nuturi pentru pardoseli calde. Valoarea echipamentului procurat este de circa trei milioane de lei, dintre care 500.000 de lei reprezintă sprijinul oferit de Uniunea Europeană”, spune Dragoș Ursu, managerul de vânzări al companiei.

Investiția în echipamente, un pas în dezvoltarea afacerii

Procesul de producție începe cu materia primă, care este prelucrată pentru a obține blocuri de polistiren. Acestea sunt apoi tăiate în plăci de diferite grosimi, în funcție de necesitățile clienților și de utilizarea produselor în construcții. În cadrul companiei lucrează 60 de angajați, iar noul utilaj îi ajută să lucreze mai ușor și mai eficient.

„Practic, factorul uman intervine doar până când blocul este adus aici și montat, iar de aici totul este automatizat. Se taie la grosimea de care avem nevoie, după care se îndreaptă și se aliniază toate laturile”, explică Dragoș Ursu.

Noua linie de producție include și un utilaj care reciclează resturile de polistiren rezultate în urma tăierii. Acestea sunt mărunțite și reutilizate în construcții, astfel încât materialul este valorificat, iar cantitatea de deșeuri este redusă.

De la piața locală la clienți din alte țări

Potrivit lui Dragoș Ursu, decizia de a investi într-un nou echipament a venit ca răspuns la cererea tot mai mare de produse, atât pe piața din Republica Moldova, cât și în țările vecine. Pentru a face față comenzilor și a răspunde mai bine nevoilor clienților, compania a identificat necesitatea extinderii și modernizării liniei de producție.

„Tot ceea ce facem aici este conform standardelor europene. Standardele sovietice nu mai sunt de actualitate pentru noi, așa că lucrăm cu certificate și cerințe europene. Am făcut exporturi în Ucraina și în România, dar au fost și solicitări de la persoane fizice din țări precum Germania sau Italia. Am expediat cu microbuzul plăci cu nuturi, deoarece achiziționarea și livrarea de aici sunt mult mai rentabile decât cumpărarea lor din Germania sau Italia”, precizează reprezentantul companiei.

Experiența companiei demonstrează că, datorită sprijinului oferit de Uniunea Europeană, companiile din Republica Moldova își pot transforma planurile de dezvoltare în investiții concrete: un echipament nou, un proces de producție modernizat și posibilitatea de a-și crește capacitatea de producție.

Povestea companiei este doar unul dintre exemplele sprijinului european pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Doar în 2025, peste 9.300 de întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de programe susținute de Uniunea Europeană, investițiile depășind 169 de milioane de euro. Potrivit datelor UE, acest sprijin a contribuit la crearea a circa 20.000 de locuri de muncă și la creșterea exporturilor companiilor moldovenești.