Planuri de urgență pentru scenariul în care escaladează situația la Kiev, unde Rusia a intensificat atacurile

Diplomații occidentali au afirmat public că rămân în Kiev, în condițiile în care, plecând, i-ar oferi Moscovei o temă de propagandă și ar crea falsa impresie că Ucraina este abandonată de parteneri. În privat, însă, diplomații confirmă că sunt în pregătire planuri de urgență pentru eventualitatea în care situația escaladează, a scris RBC-Ukraine , citat de Hotnews.

La Kiev, situația este „foarte dramatică” , avertiza vineri primarul Vitali Klitschko, spunând că forțele ruse folosesc rachete și drone pentru a ataca „infrastructura critică, logistica, locuințele” și alte obiective esențiale.

Sâmbătă, potrivit edilului, trupele Moscovei au lovit un al doilea pod major din capitala Ucrainei, Podul de Nord. În atac au fost rănite două persoane și au fost avariate carosabilul și rețeaua de contact a troleibuzelor, perturbând traficul rutier, a scris BBC .

Atacul de sâmbătă a venit în completarea loviturilor lansate de forțele ruse în această săptămână asupra Pordului de Sud, în urma cărora Consiliul de apărare al Kievului a organizat, vineri, o ședință de criză.

Intensificarea atacurilor „face Kievul bucăți”, avertiza primarul Klitschko în marja reuniunii.

Cele două poduri nu fuseseră atacate până joi

Rusia susține că podurile atacate de dronele sale erau folosite în transferul de trupe și alte transporturi militare ucrainene, precum și că operațiunile sale sunt un răspuns la loviturile ucrainei asupra sectorului energetic rus.

Cele două obiective de infrastructură, care traversează râul Nipru și leagă zona estică a Capitalei de cea vestică, nu fuseseră lovite până joi. Atacurile au provocat haos în trafic.

Unii experți consideră că este puțin probabil ca dronele rusești să dărâme podurile – însă atacurile repetate vor impune închiderea acestora și riscă să le slăbească structura, făcându-le inutilizabile.

Potrivit unor relatări, notează BBC, parlamentarii ucraineni au discutat starea podurilor din Kiev într-o ședință recentă, stabilind planuri de urgență pentru folosirea bacurilor sau a unor poduri plutitoare temporare, astfel încât orașul să rămână conectat în cazul în care vreunul dintre poduri ar fi distrus.

Moscova, apel către diplomații și cetățenii străini

Sâmbătă, Ministerul de Externe al Rusiei a lansat un nou apel către diplomații și cetățenii străini din capitala Ucrainei, pe care i-a îndemnat să părăsească orașul , potrivit AFP, citată de News.ro.

„Responsabilitatea pentru eventualele consecinţe negative revine în întregime celor care ignoră acest avertisment”, a adăugat ministerul, anunţând că „forţele armate ruse vor continua să lanseze represalii masive” împotriva „ţintelor militare din Kiev şi din alte oraşe ucrainene”.