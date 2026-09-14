Platformă online prin care clienții vor putea solicita oferte de la mai mulți avocați

Potrivit fondatorilor, platforma va reduce timpul necesar pentru căutarea unui avocat și va oferi informații actualizate despre specialiști. Utilizatorii vor putea compara ofertele în funcție de experiență și cost.

Pentru avocați, avocați stagiari și birouri de avocatură, iLaw.md va oferi instrumente pentru gestionarea solicitărilor și comunicarea cu potențialii clienți. Pe platformă vor fi acceptați doar profesioniști activi și licențiați. Datele acestora vor fi verificate prin registrele Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Unul dintre fondatorii iLaw.md, Dumitru Cecîrlan, a declarat la lansare că utilizarea platformei va fi gratuită pentru cetățeni și companii. iLaw.md nu va percepe comision din onorariul stabilit între client și avocat. Profesioniștii vor putea utiliza gratuit platforma în primele trei luni, după care vor avea acces în baza unui abonament lunar.

Platforma va fi extinsă și către alte profesii juridice, potrivit creatorilor. Printre acestea se numără mediatorii, notarii și executorii judecătorești. De asemenea, sunt planificate conexiuni cu sisteme guvernamentale precum MConnect și e-Dosar.