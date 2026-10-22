Platformele de taxi vor fi obligate să proceseze plățile prin bănci din R. Moldova

Potrivit documentului, platformele electronice de management al serviciilor de taxi vor putea activa în Moldova doar dacă sunt puse la dispoziție de persoane juridice cu statut de rezident fiscal în țară.

Proiectul mai prevede că operatorii de taxi vor putea conecta la platformele electronice doar vehiculele incluse în Registrul operatorilor de transport rutier.

Autoarea inițiativei, deputata PAS Marina Morozova, susține că modificările sunt necesare pentru ca tranzacțiile să poată fi urmărite prin sistemul financiar național. În prezent, atunci când plățile sunt procesate în afara acestuia, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, verificarea riscurilor de evaziune fiscală și calcularea TVA-ului datorat pentru serviciile de intermediere ale platformelor.

Proiectul urmează să fie supus votului și în lectura a treia, după înregistrarea unui amendament de către deputații PAS, Dorian Istratii și Radu Marian, care prevede că nerespectarea anumitor obligații declarate de platformele electronice va duce la suspendarea activității acestora. Procedura de suspendare și reluare a activității va fi stabilită de Guvern.