Plăți unice de până la 4.000 de lei pentru bugetari. Parlamentul a aprobat rectificarea bugetului

Mărimea indemnizației va fi diferită în funcție de categoria de angajați. Profesorii vor primi câte 4.000 de lei. Pentru angajații din domeniile apărării naționale, ordinii publice, sănătății, culturii, sportului, administrației publice locale și justiției este prevăzută o plată de 3.000 de lei.

Personalul tehnic și auxiliar, inclusiv paznicii și bucătarii, va beneficia de o indemnizație unică de 2.000 de lei.

Rectificarea bugetară prevede, în total, majorarea cheltuielilor cu 2,77 miliarde de lei, până la peste 103,34 miliarde de lei. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat cresc cu 1,67 miliarde de lei. Din această sumă, 550 de milioane de lei sunt destinate compensațiilor la energie acordate sub formă de plată monetară.

Alte un miliard de lei vor fi alocate suplimentar Fondului național de dezvoltare regională și locală, pentru finalizarea proiectelor de infrastructură de nivel național, iar Fondul rutier va fi suplimentat cu 300 de milioane de lei.

Vor crește și cheltuielile pentru acoperirea necesităților salariale ale instituțiilor finanțate de la bugetul de stat și ale instituțiilor de învățământ din subordinea autorităților publice locale. În schimb, sunt reduse cheltuielile pentru unele proiecte finanțate din surse externe.

În timpul examinării proiectului, deputații au înaintat 22 de amendamente, care presupuneau cheltuieli suplimentare de aproximativ trei miliarde de lei și redistribuirea a 527,8 milioane de lei. O parte dintre acestea au fost acceptate după examinarea de către Guvern.

Astfel, 600.000 de lei au fost alocați pentru renovarea Centrului pentru adolescenți cu autism și boli rare, gestionat de Asociația „Copiii Ploii” din Chișinău, iar alte cinci milioane de lei – pentru finalizarea lucrărilor la Centrul de inovație socială, un spațiu de co-working destinat organizațiilor de tineret din capitală. Fonduri suplimentare au fost prevăzute și pentru reparația Școlii Sportive „Grigore Brașoveanu” din Nisporeni, frecventată de 678 de copii.

În același timp, veniturile bugetului de stat au fost majorate cu 600 de milioane de lei și vor ajunge la 80,27 miliarde de lei.

Rectificarea bugetului va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.