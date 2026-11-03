Ploaia a provocat accidente în Chișinău. Troleibuzele de pe câteva rute circulă cu întârzieri

Purtătorul de cuvânt al Regiei Transport Electric Chișinău, Felicia Rusu, a precizat că transportul public circulă în regim obișnuit, cu excepția troleibuzelor de pe rutele 1, 5, 8 și 22 care înregistrează întârzieri de aproximativ 20 de minute din cauza unui accident rutier produs în această dimineață, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Sfatul Țării.

Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, a menționat că dimineața s-a produs 13 accidente rutiere, fără persoane traumatizate.

Șeful Direcției relații publice și buget civil a Primăriei, Vasile Chirilescu, a menționat că serviciile municipale sunt mobilizate în teren, la solicitarea cetățenilor.

Meteorologii au prognozat pentru marți la Chișinău precipitații abundente, temperaturi cuprinse între 7 și 9 grade Celsius și o umiditate de până la 90%.