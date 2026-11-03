Ploaia îngreunează circulația pe mai multe drumuri din țară. Poliția avertizează asupra riscului sporit de accidente

În acest context, oamenii legii recomandă șoferilor să reducă viteza, să păstreze distanța și să evite manevrele riscante. În cazul unui accident sau al unei defecțiuni tehnice, conducătorii auto trebuie să activeze luminile de avarie și să amplaseze triunghiul reflectorizant.

Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locurile autorizate și numai după ce se asigură că șoferii le acordă prioritate.

Poliția recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită.