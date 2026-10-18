„Poate că mi-au salvat viața”. Mărturia ucraineanului urmărit de grăniceri pe Nistru și a sătenilor care l-au ajutat

Echipa Teleradio-Moldova a discutat cu ucraineanul, cu medicul care îl îngrijește și cu sătenii care au asistat la cele întâmplate pe 15 octombrie.

Alexei Koval, psiholog clinician și psihoterapeut din Kiev, susține că problemele sale au început după ce documentele care îl scuteau de serviciul militar ar fi fost anulate. Potrivit relatării sale, în 2022 s-a prezentat voluntar la centrul de recrutare, unde a trecut mai multe comisii medicale și a primit un document de scutire. În 2025, la revenirea în Ucraina, ar fi aflat că acesta nu mai era valabil. Bărbatul afirmă că a petrecut opt luni în casă, în timp ce încerca să își rezolve situația în instanță. În cele din urmă, ar fi decis să părăsească țara traversând Nistrul, deși spune că suferă de o afecțiune care îi îngreunează mersul.

„Înțelegeți, era o situație fără ieșire. Stăteam acasă, lucram online, iar familia mea plecase. În august, centrul teritorial de recrutare m-a scos de pe lista persoanelor căutate, deoarece trecuse un an și măsura a fost anulată automat. Am înțeles că aceasta era șansa mea. Am găsit pe Google Maps un loc unde drumul era cel mai aproape de râu și am mers acolo. Credeam că voi putea traversa repede înot, distanța nu era mare. Dar am tromboză venoasă profundă și picioarele aproape că nu mă mai ascultă. Totuși, speram să reușesc”, a povestit Alexei Koval.

Potrivit bărbatului, traversarea râului a fost mult mai dificilă decât anticipase. El spune că înainta cu greu prin apă și vegetație când a observat o ambarcațiune apropiindu-se dinspre malul ucrainean. Grănicerii ar fi încercat să îl rețină, iar unul dintre ei ar fi ridicat mâna pentru a-l lovi. Ucraineanul afirmă că nu își amintește exact momentul loviturii și că, la un moment dat, și-ar fi pierdut cunoștința. El susține, de asemenea, că ambarcațiunea ar fi fost îndreptată spre el.

„Îmi amintesc că au ridicat mâna să mă lovească. Unde a fost lovitura, nu mai țin minte, spun sincer. Apa era foarte rece, eram în ea deja de vreo 15 minute. Când mi-am revenit, eram pe spate. Apoi au întors barca și au vrut să mă lovească cu elicea. Când am ajuns la mal, băieții m-au tras afară, iar grănicerii ucraineni încercau să mă rețină. Oamenii au intervenit pentru mine și, datorită lor, poate că mi-au salvat viața”, a relatat ucraineanul.

Versiunea sa este susținută de mărturiile unor localnici, care afirmă că au văzut cum bărbatul era lovit în apă. Ion Hapun lucra în grădină când a auzit strigăte dinspre Nistru. Acesta povestește că s-a apropiat de mal, dar nu a îndrăznit să intervină singur, deoarece grănicerii erau înarmați. A chemat un prieten, iar împreună ar fi reușit să îl scoată pe ucrainean din Nistru.

„La un moment dat am auzit un strigăt puternic: 'Omorâți-l! Omorâți-l!'. Am fugit pe malul Nistrului. Din partea Ucrainei, doi grăniceri băteau un om civil care voia să traverseze Nistrul la noi. Când au ajuns aproape de noi, am tras barca pe mal, am apucat băiatul, care era deja bătut, cu sânge, și l-am smuls din mâinile grănicerilor”, a declarat Ion Hapun.

Celălalt sătean, Eugen Procopciuc, spune că aproximativ 20 de persoane se adunaseră pe mal și le cereau grănicerilor să îl lase pe bărbat în pace. Potrivit lui, cei doi ar fi încercat să îl ducă înapoi pe malul ucrainean. El susține că localnicii au rămas lângă barcă până la intervenția polițiștilor de frontieră moldoveni.

„Era foarte, foarte strașnic ce făceau ei din băiat. Îl băteau cu bâta în cap, voiau să-l taie cu elicea de la motorul bărcii. Am strigat să ne apropiem toți să-l scoatem la mal. Noi ne-am băgat și l-am scos din mâinile lor”, a relatat Eugen Procopciuc.

Acuzațiile privind intenția grănicerilor de a-l ucide pe bărbat aparțin martorilor și nu au fost confirmate de autorități.

În urma incidentului, Alexei Koval a fost internat la Spitalul Raional Soroca. Medicul traumatolog Dorin Jamba a confirmat că pacientul a fost diagnosticat cu comoție cerebrală și prezenta escoriații, dureri de cap și amețeli. Nu au fost constatate fracturi sau plăgi.

„Era într-o stare grav-medie. A fost internat cu diagnosticul de comoție cerebrală. În urma investigațiilor și a tratamentului, starea lui este stabilă, urmează tratamentul și în curând va avea loc externarea”, a precizat Dorin Jamba. Potrivit medicului, pacientul ar urma să rămână internat aproximativ șapte zile.

De pe patul de spital, ucraineanul le-a mulțumit celor care l-au ajutat, inclusiv sătenilor, polițiștilor de frontieră, echipajului ambulanței și medicilor. Bărbatul spune că nu și-a stabilit încă planurile după externare și nu exclude posibilitatea ca soția sa să vină în Republica Moldova.

„În Moldova am foarte mulți prieteni, foarte mulți pacienți. Poate că soția mea va veni aici. În orice caz, Moldovei îi voi fi recunoscător toată viața, la fel și oamenilor care m-au ajutat și m-au salvat”, a declarat Alexei Koval.

Amintim că Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a confirmat pătrunderea celor doi grăniceri ucraineni pe teritoriul țării în timpul unei operațiuni de reținere a unui cetățean ucrainean pe 15 octombrie. Aceștia au fost preluați de o patrulă și conduși la Sectorul Poliției de Frontieră Cosăuți. Procuratura a pornit urmărirea penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat, în temeiul articolului 362 din Codul penal.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina, Andrei Demcenco, susține că ambarcațiunea ar fi ajuns pe malul moldovenesc din cauza curenților, a nivelului scăzut al apei și a unei defecțiuni a motorului.