Poliția a obținut acces direct la sistemul de monitorizare electronică a agresorilor

Secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghieș, a precizat că Inspectoratul General al Poliției poate urmări acum direct informațiile și alertele generate de sistem. Datele sunt accesibile simultan poliției și organelor de probațiune, ceea ce elimină o etapă din transmiterea alertelor.

Ministerul Justiției revizuiește și procedurile pentru situațiile în care dispozitivul de monitorizare își pierde semnalul, se defectează sau este deteriorat. Autoritățile propun ca victima să fie informată imediat în astfel de cazuri, precum și atunci când agresorul traversează frontiera de stat.

În cazul în care agresorul părăsește țara, autoritățile analizează un mecanism de cooperare cu Poliția de Frontieră, astfel încât monitorizarea să poată fi reluată după revenirea acestuia în Republica Moldova, fără ca ieșirea din țară să întrerupă măsurile de protecție.

În paralel, Ministerul Afacerilor Interne propune integrarea procedurilor instituțiilor implicate într-un sistem comun de gestionare a cazurilor grave. Secretarul general al MAI, Sergiu Bejan, a subliniat necesitatea evaluării periodice a riscului, în condițiile în care recidiva rămâne una dintre problemele întâlnite în cazurile de violență în familie.

Potrivit datelor prezentate la audieri, aproximativ șapte mii de agresori familiali ajung anual în atenția sistemului de prevenire și monitorizare. În prezent, circa patru mii de persoane se află în evidența oamenilor legii.

Audierile au fost organizate în contextul cazului de la Măgdăcești din 31 august, când un bărbat vizat de o ordonanță de protecție s-a deplasat la domiciliul comun și și-a împușcat soția, după care s-a sinucis. În urma tragediei, trei copii, dintre care doi minori, au rămas fără ocrotire părintească. Cazul a fost urmat de demisia directorului Inspectoratului Național de Probațiune.