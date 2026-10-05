Poliția a primit echipamente noi pentru comunicații securizate din partea UE

Potrivit IGP, echipamentele vor contribui la coordonarea echipajelor și gestionarea operativă a intervențiilor. Acestea completează dotările oferite anterior de EUPM și fac parte din procesul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de comunicații critice a Poliției.

Șeful inspectoratului, Viorel Cernăuțeanu, a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat dezvoltării capacităților instituției. Potrivit lui, noile echipamente vor contribui la eficientizarea intervențiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.