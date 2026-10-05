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Poliția a primit echipamente noi pentru comunicații securizate din partea UE

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Poliția a primit echipamente noi pentru comunicații securizate din partea UE

Inspectoratul General al Poliției a primit un nou lot de echipamente pentru dezvoltarea sistemului de radiocomunicații digitale TETRA, oferit de Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. Donația include stații radio portabile și mobile, precum și o consolă de dispecerat, care vor fi utilizate pentru asigurarea comunicațiilor securizate și coordonarea intervențiilor, transmite IPN.

Potrivit IGP, echipamentele vor contribui la coordonarea echipajelor și gestionarea operativă a intervențiilor. Acestea completează dotările oferite anterior de EUPM și fac parte din procesul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de comunicații critice a Poliției.

Șeful inspectoratului, Viorel Cernăuțeanu, a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat dezvoltării capacităților instituției. Potrivit lui, noile echipamente vor contribui la eficientizarea intervențiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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