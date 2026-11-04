Poliția anticorupție din Ucraina anchetează funcționari din domeniul securității și al forțelor de ordine într-un dosar de fraude telefonice

Angajaţi de rang înalt ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ai Poliţiei Naţionale şi ai Parchetului General au primit mită pentru a proteja un call center care înşela victime ignorante, a declarat Biroul Naţional Anticorupţie (NABU), citat de news.ro.

Ancheta, dezvăluită în septembrie, a determinat demisia fostului procuror general Ruslan Kravcenko, după ce autorităţile l-au acuzat pe un subordonat al său că a contribuit la conducerea reţelei, care, potrivit anchetatorilor, viza atât ucraineni, cât şi străini. Kravcenko nu a fost pus sub acuzare.

Combaterea corupţiei la nivel înalt este esenţială pentru eforturile Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană şi de a continua să primească ajutorul financiar atât de necesar din partea donatorilor, pentru a o ajuta să respingă invazia Rusiei, aflată acum în al cincilea an.

NABU şi agenţia sa soră, Parchetul Specializat Anticorupţie (SAPO), au vizat înalţi funcţionari în cazuri care au zguduit establishmentul politic.

SBU a confirmat într-un comunicat că anchetatorii efectuau percheziţii la unii dintre angajaţii săi şi cooperează cu ancheta.

Poliţia a declarat că a suspendat ofiţerii aflaţi sub anchetă, avertizând totodată în privinţa „concluziilor premature”.

Parchetul General a declarat că este gata să coopereze, dar că nu are cunoştinţă de nicio activitate ilegală a angajaţilor vizaţi de NABU.

Separat, miercuri, NABU a anunţat că a finalizat ancheta privind cel mai mediatizat caz din perioada războiului – o presupusă schemă de spălare de bani în sectorul energetic al ţării.

Cazul a implicat un fost viceprim-ministru şi ministru al energiei şi a dus la demiterea fostului şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski. Toţi au negat comiterea vreunei fapte ilicite.

NABU a declarat că în continuare încearcă să recupereze veniturile provenite din mita pe care organizatorii au solicitat-o de la cei care încheiau contracte cu întreprinderile energetice de stat, inclusiv agenţia nucleară Energoatom.

Suma totală a banilor spălaţi a depăşit 111 milioane de dolari şi 12 milioane de euro, a precizat NABU.

Ucraina s-a clasat pe locul 104 din 182 de ţări în cel mai recent Indice de Percepţie a Corupţiei al Transparency International.