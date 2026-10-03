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Poliția: Aparatele de zbor care au explodat în Republica Moldova aveau componente similare modelului S8000 Banderol

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Poliția: Aparatele de zbor care au explodat în Republica Moldova aveau componente similare modelului S8000 Banderol

Fragmentele aparatelor de zbor fără pilot care au explodat astăzi în Republica Moldova conțin componente similare celor utilizate de modelul hibrid S8000 Banderol. Concluzia preliminară a fost anunțată de Poliție după cercetarea locurilor în care aparatele au căzut și au explodat.

Potrivit Poliției, experții Secției tehnico-explozive au identificat locurile de impact și explozie. Deflagrațiile au format cratere, iar fragmentele aparatelor au fost împrăștiate pe suprafețe extinse.

„În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și componente similare celor identificate la modelul hibrid S8000 Banderol, precum și elemente provenite din partea de luptă”, precizează Poliția.

În urma verificărilor, specialiștii nu au identificat alte substanțe sau dispozitive explozive.

Cercetările au fost efectuate în contextul incidentelor din dimineața zilei de 3 octombrie, când mai multe aparate de zbor au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea au explodat în apropierea unor localități.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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