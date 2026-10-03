Poliția: Aparatele de zbor care au explodat în Republica Moldova aveau componente similare modelului S8000 Banderol

Potrivit Poliției, experții Secției tehnico-explozive au identificat locurile de impact și explozie. Deflagrațiile au format cratere, iar fragmentele aparatelor au fost împrăștiate pe suprafețe extinse.

„În toate cazurile investigate au fost depistate elemente de propulsie și componente similare celor identificate la modelul hibrid S8000 Banderol, precum și elemente provenite din partea de luptă”, precizează Poliția.

În urma verificărilor, specialiștii nu au identificat alte substanțe sau dispozitive explozive.

Cercetările au fost efectuate în contextul incidentelor din dimineața zilei de 3 octombrie, când mai multe aparate de zbor au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea au explodat în apropierea unor localități.