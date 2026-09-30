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Poliția: Drona de la Hîrbovăț a explodat la 40 de metri înălțime și a avariat o antenă de comunicații

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Poliția: Drona de la Hîrbovăț a explodat la 40 de metri înălțime și a avariat o antenă de comunicații

Drona care a provocat o deflagrație azi dimineață în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, a explodat în zona unei antene de comunicații, la o înălțime de aproximativ 40 de metri, iar fragmente ale aparatului de zbor au fost găsite pe o rază de circa 265 de metri.

Experții Secției tehnico-explozive a Poliției cercetează zona în care s-a produs incidentul. Antena de comunicații aparține unui operator civil.

Potrivit Poliției, pe o porțiune de aproximativ 12 metri a structurii antenei au fost identificate urme caracteristice unei explozii, inclusiv deformări ale metalului și urme ale efectului termic.

Totodată, pe o rază de aproximativ 265 de metri au fost găsite mai multe fragmente ale dronei, printre care componente ale structurii, sistemului de control, alimentării și propulsiei.

Serviciile de comunicații nu au fost afectate în urma exploziei.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 30 septembrie, în contextul unui nou atac masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei. Potrivit informațiilor comunicate anterior de autorități, în jurul orei 05:40, drona a fost observată la mică distanță deasupra municipiului Bender. Ulterior, aparatul de zbor a ajuns în extravilanul satului Hîrbovăț, unde s-a produs explozia.

Zona a fost securizată, iar cercetările continuă. Specialiștii urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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