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Poliția: Drona găsită la Rezina este de tip „Gerbera” și nu conținea explozibili

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Poliția: Drona găsită la Rezina este de tip „Gerbera” și nu conținea explozibili

Aparatul de zbor găsit într-o fâșie forestieră din apropierea satului Gordinești, raionul Rezina, este o dronă de tip „Gerbera”, utilizată, de regulă, pentru misiuni de recunoaștere. Informația a fost confirmată de Poliție în urma examinării obiectului.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, specialiștii Secției tehnico-explozive au stabilit, de asemenea, că la bordul dronei nu se aflau dispozitive sau substanțe explozive.

Aparatul de zbor a fost descoperit în această seară într-o zonă împădurită din extravilanul satului Gordinești. După ce au fost alertate, autoritățile au trimis la fața locului experții pentru examinarea obiectului.

Deschide și: FOTO // O altă dronă s-a prăbușit în R. Moldova. Aparatul de zbor, depistat într-o pădure din Rezina

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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