Poliția: Drona găsită la Rezina este de tip „Gerbera” și nu conținea explozibili

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, specialiștii Secției tehnico-explozive au stabilit, de asemenea, că la bordul dronei nu se aflau dispozitive sau substanțe explozive.

Aparatul de zbor a fost descoperit în această seară într-o zonă împădurită din extravilanul satului Gordinești. După ce au fost alertate, autoritățile au trimis la fața locului experții pentru examinarea obiectului.

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