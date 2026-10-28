Poliția germană a arestat doi cetățeni belaruși suspectați de plănuirea unor acte de sabotaj în numele Rusiei

Suspecții ar fi intenționat să incendieze o clădire sau un obiectiv din infrastructura critică aflată în zona orașului Nurnberg, transmite Agerpres.

Biroul procurorului general din Munchen a adăugat că suspecții, „doi bărbați cu vârste de 39 și 50 de ani”, au acționat în numele unui guvern sau organizații străine, în schimbul banilor. Ei se află în arest începând din 7 octombrie. Procurorii germani nu au precizat țara pentru care cei doi sunt bănuiți că lucrau.

Moscova a respins în mod repetat acuzațiile din partea Germaniei și a altor țări privind comiterea unor acte de sabotaj.

Der Spiegel a relatat că autoritățile române îi investighează pe cei doi bărbați pentru presupusa implicare în actul de sabotaj care a provocat incendiul din 14 septembrie dintr-un parc industrial din Brașov (platforma industrială Carfil din Brașov, filială a Romarm, n.red.).

Procurori români specializați în combaterea crimei organizate au spus că încearcă să obțină extrădarea celor doi suspecți prinși în Germania și a unui ucrainean deținut în Polonia care sunt suspectați de implicare în cazul de incendiere, adaugă Reuters.