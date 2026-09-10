Politica bugetar-fiscală pentru 2027, votată în prima lectură. Ce taxe cresc și ce facilități vor fi introduse

Potrivit autorilor, documentul prevede mai puține taxe pe muncă, mai mult sprijin pentru investiții și măsuri de protejare a consumului esențial.

În ceea ce privește impozitarea persoanelor fizice, autorii propun majorarea scutirii personale de la 29 700 la 40 020 de lei. În acest fel, va fi redusă sarcina fiscală și va crește, în schimb, venitul gospodăriilor. De asemenea, se propune modificarea condiției necesare pentru scutirea persoanelor care vând locuința de impozitul pe venit la creșterea de capital. Astfel, de facilitate la înstrăinarea locuinței de bază vor beneficia contribuabilii care au locuit în imobil cel puțin trei ani, dacă aceasta este singura locuință, chiar dacă nu au avut domiciliul în bunul respectiv. De asemenea, o datorie restantă la impozitul pe venit de până la 100 de lei nu va mai bloca dreptul de desemnare procentuală de 2%.

De asemenea, în procesul impozitării persoanelor fizice, autorii propun reducerea spectrului de venituri care sunt scutite de impozit pe venit, pentru a extinde baza impozabilă și pentru a consolida echitatea fiscală. La fel, vor fi revizuite cotele impozitului pe venit aferent veniturilor investiționale ale persoanelor fizice, precum și condițiile de determinare a creșterii de capital. Documentul mai conține ajustări la capitolul care reglementează modul de impozitare a nerezidenților.

Proiectul de lege conține prevederi care se referă la impozitarea persoanelor juridice și a celor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător. Impozitul pe venit al gospodăriilor țărănești va fi uniformizat cu cel al întreprinderilor individuale și va crește de la 7% la 12%.

De asemenea, pentru a asigura creșterea economică și atragerea investițiilor, autorii propun extinderea termenului de aplicare a cotei „0” a impozitului pe venit în cazul profitului nedistribuit până în anul 2029. La fel, vor fi revizuite și condițiile de eligibilitate a companiilor, prin extinderea plafonului pentru cifra de afaceri sau pentru totalul activelor de la 100 la 200 de milioane de lei. Totodată, impozitul pe venit aferent profitului obținut în perioadele fiscale 2027–2029 va putea fi amânat până în momentul distribuirii dividendelor sau al acoperirii pierderilor anilor precedenți. Autorii mai propun revizuirea condițiilor de eligibilitate a contribuabililor drept subiecți ai impozitării de 4%. Va fi eliminată și scutirea la plata impozitului pe venit aplicată asociațiilor de economii și împrumut, organizațiilor sindicale și patronale, precum și instituțiilor de învățământ private. De asemenea, în 2027, va fi instituită o taxă de 18% pentru veniturile din activități financiare și asigurări.

Proiectul prevede instituirea unei taxe de viciu pentru participarea la jocurile de noroc și loterii. Organizatorii acestei activități vor vira o taxă de 6% în momentul încasării mijloacelor bănești depuse pentru suplinirea conturilor de joc sau pentru vânzarea biletelor.

Documentul conține și o serie de modificări privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), care au drept scop reevaluarea facilităților fiscale existente și instituirea unui sistem TVA coerent, simplificat și neutru. Astfel, pentru mărfurile și serviciile prestate de sectorul HoReCa, cota va fi majorată de la 8% la 12%, însă va rămâne, în continuare, mai mică decât cota standard. O cotă de 12% va fi aplicată și producției de zootehnie, fitotehnie, horticultură, precum și gutuilor și coacăzelor produse sau importate în republică.

În cazul produselor de strictă necesitate, cum ar fi pâinea, laptele, fructele și legumele, ouăle, carnea de pasăre etc., va fi menținută o cotă redusă de 8%.

Pentru consumul casnic de gaze naturale va fi aplicată, din 1 aprilie 2027, cota redusă de 8% pentru un volum de până la 150 m³ lunar per punct de consum, iar consumul care depășește acest plafon va fi taxat la cota standard. De asemenea, va fi menținută scutirea de TVA cu drept de deducere pentru energia electrică pentru primii 100 kWh per loc de consum. Măsurile urmează să intre în vigoare începând cu 1 aprilie, adică după finalizarea sezonului de încălzire.

Pentru a uniformiza sistemul TVA, se propune impozitarea vânzărilor la distanță, cu o valoare de până la 150 de euro per colet. Începând cu data de 1 octombrie, va fi introdus un regim special de TVA, precum și o taxă de 12 lei per colet.

În ceea ce privește accizele, se propune introducerea accizei pentru lichidele fără nicotină, băuturile energizante, precum și unele băuturi nealcoolice cu zahăr sau îndulcitori, și pentru articole pirotehnice. În cazul produselor din tutun, acciza va crește, anul viitor, cu 20%, iar în următorii doi ani – cu câte 15%.

Documentul conține și unele prevederi care vizează administrarea fiscală. Restanțele de până la 20 de lei per clasificație economică vor fi anulate automat. Va fi simplificat și impozitul pe avere. În acest caz, va fi stabilit un plafon de 4 milioane de lei pentru valoarea estimată a bunurilor imobiliare, iar cota de 0,8% va fi aplicată doar asupra valorii care depășește acest plafon.

Ministerul Finanțelor menționează că implementarea politicii fiscale în 2027 va genera venituri la buget de 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit și taxa de viciu, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize.

Proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale va fi propus Parlamentului spre examinare în a doua lectură. După adoptare, majoritatea propunerilor vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.