Politico: Decuplarea R. Moldova de Ucraina, tot mai probabilă. Chișinăul avansează mai rapid în negocierile de aderare la UE

Documentul, elaborat în cadrul pachetului Comisiei Europene privind extinderea, arată că Republica Moldova se află într-o poziție mai favorabilă pentru a avansa în negocierile de aderare. Această diferență ridică perspectiva separării parcursurilor europene ale Chișinăului și Kievului, care au evoluat până acum în paralel.

Republica Moldova și Ucraina au obținut simultan statutul de state candidate la aderarea la UE, în iunie 2022, și au început oficial negocierile în aceeași zi, în iunie 2024. Cele două state au continuat să avanseze împreună în procesul de integrare europeană, inclusiv prin discuțiile privind piața internă, competitivitatea și creșterea economică, inițiate în luna octombrie.

Potrivit Politico, Comisia Europeană pregătește însă o foaie de parcurs mai prudentă pentru Ucraina. Bruxellesul solicită Kievului accelerarea urgentă și semnificativă a reformelor în domeniul statului de drept, iar îndeplinirea unor condiții esențiale în prima jumătate a anului 2027 este considerată necesară pentru încheierea provizorie a negocierilor în anumite capitole.

În cazul Ucrainei, documentul identifică doar șapte domenii în care negocierile ar putea fi finalizate provizoriu anul viitor. Ritmul reformelor este afectat inclusiv de războiul declanșat de Rusia, care pune presiune asupra instituțiilor ucrainene și complică adoptarea legislației necesare aderării.

În schimb, perspectiva încheierii provizorii a negocierilor în peste 20 de domenii plasează Republica Moldova într-o poziție mai avansată, potrivit evaluării prezentate în document. O eventuală decuplare ar permite ca progresele Chișinăului să fie examinate separat de cele ale Kievului, fără ca dificultățile întâmpinate de Ucraina să determine automat ritmul negocierilor Republicii Moldova.

Totuși, Comisia Europeană nu stabilește un termen-limită pentru finalizarea negocierilor de aderare nici în cazul Republicii Moldova, nici în cel al Ucrainei. Foile de parcurs au caracter orientativ, iar avansarea procesului depinde de implementarea reformelor și de deciziile statelor membre ale Uniunii Europene.

Încheierea provizorie a negocierilor pe anumite capitole nu echivalează cu aderarea la UE. Procesul presupune finalizarea tuturor negocierilor, semnarea unui tratat de aderare și ratificarea acestuia conform procedurilor europene și naționale.