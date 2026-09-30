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Politico: UE ar putea deschide piața unică statelor candidate, inclusiv R. Moldova, înainte de aderare

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Politico: UE ar putea deschide piața unică statelor candidate, inclusiv R. Moldova, înainte de aderare

Uniunea Europeană ar putea oferi statelor candidate, inclusiv Moldovei, acces treptat la piața unică și la programele de cercetare încă dinainte de aderare. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene, consultat de Politico, accesul ar depinde de gradul de aliniere la politica externă a Uniunii și de faptul că aceste state nu transferă tehnologii sensibile către state ostile sau rivali industriali, transmite IPN.

Potrivit sursei citate, documentul prevede o cooperare mai strânsă în domeniile semiconductorilor, al tehnologiilor cuantice, biotehnologiei, inteligenței artificiale și spațiului. Pentru sectoarele sensibile, statele candidate ar trebui să colaboreze la controlul investițiilor, controlul exporturilor și aplicarea sancțiunilor. Dacă obligațiile nu sunt respectate, participarea poate fi suspendată sau retrasă.

Proiectul prevede, de asemenea, oferirea de foi de parcurs pentru Moldova, Ucraina, Albania și Muntenegru, menite să accelereze aderarea acestor țări la UE în următorii ani. Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Turcia nu ar beneficia de o cale accelerată, pe fondul temerilor de detașare sau de apropiere de Rusia ori China.

Proiectul de hotărâre prevede și măsuri de siguranță pentru ca noile state membre să își respecte angajamentele și după aderare. De aceea, se arată în document, e nevoie de monitorizare, de stimulente și de sancțiuni pentru nerespectarea angajamentelor.

De asemenea, executivul european analizează și posibilitatea unorschimbări ce țin de modul de luare a deciziilor prin extinderea votului cu majoritate calificată, în locul consensului, care poate provoca blocaje în adoptarea unor decizii cheie.

Documentul urmează să fie prezentat oficialilor europeni pe 6 octombrie, iar liderii UE vor discuta despre extinderea blocului comunitar în cadrul Consiliului European din 15-16 octombrie. În același timp, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a declarat că noile propuneri, împreună cu sprijinul statelor membre pentru accelerarea procesului, oferă șansa unei „toamne a extinderii”, în care pot fi făcute schimbări fără precedent.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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