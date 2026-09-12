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Polițiștii de frontieră și vameșii revin pe teritoriul național din punctele de control comun moldo-ucrainene

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Polițiștii de frontieră și vameșii revin pe teritoriul național din punctele de control comun moldo-ucrainene

Angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal din trei puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene revin, de astăzi, pe teritoriul național. Este vorba despre punctele de trecere Giurgiulești-Reni, Briceni-Rossoșani și Criva-Mămăliga, unde până acum efectuau controlul împreună cu colegii ucraineni.

Potrivit autorităților, măsura este temporară și se instituie din motive de securitate, transmite IPN.

Potrivit Poliției de Frontieră, schimbarea modului de organizare a controlului va fi valabilă timp de 90 de zile. În această perioadă, polițiștii de frontieră și vameșii moldoveni vor activa în infrastructura existentă pe teritoriul Republicii Moldova, după ce până acum își desfășurau activitatea de control pe partea ucraineană.

„Măsura nu afectează funcționalitatea punctelor de trecere a frontierei și nici circulația transfrontalieră a persoanelor și mijloacelor de transport. Procesele de control vor fi asigurate în continuare, modificarea vizând doar locul în care personalul autorităților de control ale Republicii Moldova își va desfășura temporar activitatea”, se menționează într-un comunicat de presă al Poliției de Frontieră.

Autoritățile precizează că decizia a fost luată în contextul situației de securitate din proximitatea frontierei moldo-ucrainene și al riscurilor generate de atacurile aeriene ale Federației Ruse asupra infrastructurii din Ucraina, inclusiv în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

Acum câteva zile, punctul de trecere Starokazacie din Ucraina a fost ținta unui atac cu drone, în urma căruia două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite. Infrastructura punctului a fost afectată, iar activitatea PTF Tudora-Starokazacie a fost sistată temporar.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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