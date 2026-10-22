Polonia a reţinut un al doilea suspect în cazul uciderii unui artist rus care l-a criticat pe Putin

Robert Kuzovkov, cunoscut şi sub numele de Semion Skrepeţki, a murit după ce a fost lovit de cinci gloanţe în oraşul Biala Podlaska, din estul Poloniei, în luna iunie.

Kuzovkov era cunoscut pentru activitatea sa de criticare a autorităţilor ruse şi organizase o manifestaţie de protest la Berlin cu puţin timp înainte de a fi împuşcat în Polonia. La acel moment, autorităţile poloneze au reţinut un bărbat de 36 de ani, despre care au afirmat că folosea un paşaport georgian.

Un al doilea bărbat, un cetăţean georgian în vârstă de 22 de ani, suspectat de complicitate la crimă, a fost plasat în arest preventiv pentru trei luni, urmare a deciziei unei instanţe, a scris Siemoniak joi pe X.

Bărbatul, identificat doar ca Mahmud A. în conformitate cu legile poloneze privind protecţia datelor personale, a fost reţinut luni. Potrivit procurorilor, bărbatul a desfăşurat activităţi care l-au ajutat pe presupusul autor al împuşcăturilor, identificat ca Elnur A., să comită crima. De asemenea, el a fost acuzat de deţinere ilegală a unei arme de foc şi de muniţie.

Suspectul, care a negat acuzaţiile, riscă pedeapsa cu închisoarea pe viaţă dacă va fi condamnat.

Alţi doi cetăţeni georgieni care călătoreau împreună cu suspectul au fost, de asemenea, reţinuţi, potrivit ABW, agenţia de securitate internă a Poloniei. Ambii au fost predaţi poliţiei de frontieră, care a iniţiat procedurile de expulzare împotriva lor şi le-a impus o interdicţie de 10 ani de a reintra în Polonia. Niciunul dintre ei nu a fost identificat însă ca suspect în cazul omuciderii.

Skrepeţki a fost împuşcat mortal în plină zi, pe 15 iunie, în timp ce îşi plimba câinele în apropierea locuinţei sale din Biała Podlaska, lângă graniţa Poloniei cu Belarus. Potrivit anchetatorilor, atacatorul s-a apropiat de artist şi a tras două focuri de armă, apoi s-a apropiat şi mai mult şi l-a împuşcat de încă trei ori în timp ce acesta zăcea la pământ.

Skrepeţki părăsise Rusia în 2021, afirmând că se temea de persecuţii politice, şi a continuat să creeze opere de artă anti-Kremlin în timp ce trăia în exil.

Asasinarea sa a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea ca acesta să fi fost ţinta unui atac din cauza opiniilor sale politice.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat la scurt timp după împuşcături că există motive să fie suspectat un asasinat politic, avertizând că implicarea Rusiei, dacă va fi dovedită, ar echivala cu "terorism de stat".

Anchetatorii polonezi nu au stabilit public un motiv şi nici nu au confirmat vreo implicare a serviciilor de informaţii ruse.

Presupusul autor al împuşcăturilor, Elnur A., care deţinea un paşaport georgian, a fost arestat la trei zile după crimă şi, ulterior, acuzat de omor. Acesta a negat acuzaţia şi rămâne în arest preventiv până pe 15 decembrie.