Diplomatul rus s-a prezentat în jurul orei 15:30 GMT la sediul MAE din Varșovia, unde i-a fost înmânată nota de protest din partea autorităților poloneze.



Șeful misiunii diplomatice ruse a fost convocat după ce autoritățile de la Varșovia au confirmat că rămășițele găsite vineri în estul Poloniei corespund unor rachete de fabricație rusească.



Convocarea, care a avut loc marți, fusese anunțată cu o zi în urmă de purtătorul de cuvânt al MAE polonez, Maciej Wewior, care a explicat că ambasadorul rus urma să fie chemat 'după încheierea anumitor proceduri, inclusiv consultări cu armata'.



Wewior - care a subliniat că obiectivul este 'nu de a convoca de dragul de a convoca', ci pentru a reacționa după verificarea faptelor de către autoritățile militare - a explicat că intenția Varșoviei nu este 'să provoace Rusia'.



În 20 noiembrie, trei rachete de croazieră Kh-101 au intrat în spațiul aerian al Poloniei și s-au prăbușit pe teritoriul său, fără să provoace victime sau daune.



Procuratura din Lublin și Jandarmeria Militară investighează circumstanțele incidentului.



La trei zile după acest incident, în noaptea de luni spre marți, o dronă rusă de recunoaștere a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian polonez în apropierea localității Dorohusk, la granița cu Ucraina.



Comandamentul operațional al Forțelor armate poloneze a confirmat marți că aparatul a fost urmărit de trei sisteme de apărare antiaeriană și că fusese autorizată doborârea lui, dar în cele din urmă s-a renunțat la intervenție când aparatul a părăsit teritoriul Poloniei, pentru a evita posibile pagube pentru populația civilă.