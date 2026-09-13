Polonia, în stare de alertă sporită. Prim-ministrul polonez avertizează asupra unei posibile amenințări, după atacuri la frontieră

Prim-ministrul Donald Tusk a avertizat că Polonia trebuie să se pregătească pentru posibila utilizare de către Moscova a dronelor cu motor cu reacție, după ce Rusia a lovit ținte situate în apropierea frontierei țării cu Ucraina, oficialii feroviari afirmând că locomotiva unui tren de călători a fost lovită, scrie Digi24.RO.

Tusk a făcut aceste declarații duminică, în cadrul unei reuniuni de securitate la nivel înalt pe care a convocat-o ca răspuns la atacurile rusești din apropierea frontierei Poloniei.

La reuniunea desfășurată la Centrul de Securitate al Guvernului din Varșovia au participat miniștrii apărării și de interne, precum și reprezentanți ai serviciilor de securitate din Polonia.

„Nu există nicio îndoială că trebuie să fim pregătiți, împreună cu aliații noștri, să reacționăm dacă este necesar. Atacurile din această noapte indică faptul că rușii sunt gata să folosească echipamente mai periculoase decât înainte”, a spus Tusk.

„Mă refer aici la dronele cu reacție. Raza lor de acțiune și precizia sunt îngrijorătoare”, a adăugat el.

Tusk a precizat că autoritățile poloneze au înregistrat 13 lovituri în timpul atacurilor cu drone ale Rusiei asupra vestului Ucrainei, în cursul nopții.

Duminică dimineață, o dronă rusă a lovit locomotiva unui tren de călători pe ruta Kiev–Varșovia, în regiunea Volyn din Ucraina, la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia, a declarat operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzaliznytsia.

Niciunul dintre cei 206 de pasageri nu a fost rănit, deoarece personalul trenului a fost avertizat în prealabil cu privire la amenințare, a precizat acesta.

Într-un incident separat petrecut în timpul nopții, o altă dronă a lovit o benzinărie în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk–Yahodyn, provocând incendierea a două camioane.

Autoritățile poloneze au declarat că atacurile nu au încălcat spațiul aerian al țării.

Polonia a mobilizat avioane de vânătoare și a emis alerte către locuitorii regiunilor de frontieră, ca măsură de precauție.

În cadrul reuniunii de duminică, Tusk a avertizat că Rusia ar putea intensifica activitățile ostile în următoarele săptămâni și luni, adăugând că escaladarea ar putea să se extindă și pe teritoriul polonez.

„Din păcate, nu putem exclude ca această escaladare să afecteze și teritoriul nostru”, a spus el.

Prim-ministrul a afirmat că Polonia trebuie să se pregătească pentru posibilitatea ca dronele să fie folosite pentru a perturba funcționarea căilor ferate sau a instalațiilor industriale.