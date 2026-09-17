Polonia planifică să convoace peste 300.000 de rezervişti şi recruţi până în 2027

Proiectul prevede 20.000 de noi locuri în serviciul militar profesionist, cu 6.500 mai multe decât anul trecut, pe lângă 200.000 de rezervişti şi 83.700 de membri ai corpurilor auxiliare, scrie Digi24.ro cu referire la EFE și Agerpres.

Măsura luată de Ministerul Apărării prevede convocarea a peste 200.000 de polonezi pentru a le evalua capacităţile şi a-i aloca unei unităţi militare în cazul unei mobilizări.

Este cea mai mare campanie de convocare din ultimii ani, vizând bărbaţii şi femeile cu vârsta de până la 60 de ani, care vor trebui să se prezinte la centrul de recrutare desemnat pentru a li se evalua capacităţile fizice şi cunoştinţele, după care vor deveni rezervişti şi vor fi încadraţi provizoriu într-un corp militar.

Neprezentarea nejustificată sau refuzul de a da curs ordinului de convocare poate atrage după sine sancţiuni care variază de la amendă până la aducerea cu poliţia la centrul de recrutare, în conformitate cu Legea privind apărarea patriei.

Armata Poloniei a crescut

În plus, dacă se estimează ca fiind necesar, unii dintre aceşti rezervişti vor trebui să urmeze un antrenament de până la 90 de zile consecutive. Această strategie întăreşte ambiţia afişată de Varşovia după invazia rusă declanşată în Ucraina în februarie 2022 şi anume de a construi cea mai puternică armată terestră din Europa.

Conform datelor Ministerului Apărării, efectivele Forţelor armate poloneze depăşesc deja 220 000 de soldaţi, faţă de cei 130 000 înainte de război. Obiectivul este să se ajungă la 300 000 de militari în serviciu activ şi până la 500 000, incluzându-i şi pe rezervişti, până în 2039.

Pentru a finanţa creşterea efectivelor din cadrul Forţelor Armate, bugetul dedicat apărării se ridică la aproximativ 4,8 % din PIB în 2026, faţă de 4,7 % anul trecut. Pentru 2027, statul polonez estimează că cheltuielile pentru apărare vor fi de aproximativ 4,5%, conform agenţiei de presă citate.