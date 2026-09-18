Polonia s-a alăturat coaliției dintre Ucraina și aliații săi privind rachetele antibalistice

„Începând de astăzi, Polonia este parte a acestui proiect major. Am căzut de acord asupra formelor și cadrului acestei cooperări”, a spus Tusk într-un video postat pe platforma X, transmite Agerpres.

Șeful guvernului polonez a participat vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8”, organizat în orașul ucrainean Ivano-Frankivsk.

În luna iulie, Ucraina și alte nouă țări europene au anunțat crearea unei coaliții de apărare antiaeriană ce include dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice, ca alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot.

Pe de altă parte, Tusk a declarat vineri că Varșovia a pregătit un nou pachet de donații „semnificative” pentru Ucraina, fără a oferi alte detalii.

„Voi fi foarte consecvent aici. Nimeni nu îmi va schimba opinia că Polonia trebuie să sprijine Ucraina în războiul său contra agresiunii ruse. Istoria nu ne poate diviza cu privire la Rusia astăzi”, a insistat premierul Poloniei.

Ucraina a suferit pierderi umane tot mai mari în războiul cu Rusia pe măsura epuizării stocurilor de rachete interceptoare, în timp ce negocierile de pace mediate de SUA s-au blocat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat că stocul de rachete pentru sistemele antiaeriene Patriot va ajunge anul acesta la 264, în scădere de la 675 în 2023 și 364 în 2025. Statele Unite, unde se produc rachetele antibalistice respective, au dificultăți în suplimentarea livrărilor, deoarece americanii și-au consumat masiv rezervele în războiul cu Iranul.