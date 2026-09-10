Polonia se așteaptă ca Rusia să îi vizeze vămile de la frontiera cu Ucraina. „A fost prevenită o amenințare directă”

Miercuri, o dronă a lovit un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, în regiunea Odesa, omorând două persoane .

„Noaptea trecută, datorită cooperării dintre serviciile noastre și omologii lor ucraineni, a fost prevenită o amenințare directă la adresa unuia dintre punctele de trecere a frontierei”, a declarat Tusk, într-o conferință de presă în Slovacia, la Bratislava.

„După cum știți, Rusia a recurs deja la atacuri provocatoare asupra punctelor de trecere a frontierei – de exemplu, în Moldova. Ne așteptăm la acțiuni similare care să vizeze punctele de trecere a frontierei cu Ucraina în alte țări, inclusiv Polonia”, a continuat liderul polonez.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii”

Tusk a avertizat în repetate rânduri că țările de pe flancul estic al NATO trebuie să fie pregătite pentru eventuale provocări din partea Rusiei.

El a dezvăluit joi că a primit „un raport destul de precis direct de la CIA cu privire la posibilele evenimente din lunile următoare – în concordanță cu ceea ce spun și avertizez de luni de zile”.

„Trebuie să anticipăm diverse scenarii; atât Polonia, cât și întreaga Europă trebuie să fie pregătite pentru diferite posibilități în ceea ce privește nu numai situația de pe frontul ruso-ucrainean, ci și pe cea de pe flancul estic al UE”, a mai declarat șeful guvernului de la Varșovia.