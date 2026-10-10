Pompierii recomandă verificarea sobelor înainte de sezonul de încălzire, pentru a preveni incendiile

Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, a menționat că salvatorii recomandă cetățenilor să nu aprindă focul cu lichide ușor inflamabile, informează MOLDPRES.

„Aceștia sunt îndemnați să nu amplaseze în preajma sobelor obiecte combustibile sau arzătoare (obiecte de mobilier) și să nu usuce hainele pe aceasta. În timpul arderii, focul necesită a fi supravegheat. Sobele nu trebuie să fie suprasolicitate, pentru a evita incendiile sau exploziile. Pe noapte focul va fi stins. La fel, recomandăm oamenilor să ajute bătrânii să supravegheze copiii pentru a evita situațiile de risc”, a afirmat Liliana Pușcașu.

De asemenea, IGSU îndeamnă persoanele să utilizeze canalele de ventilare și să aerisească încăperea pentru a evita intoxicațiile cu monoxid de carbon.

„În urma intoxicației poate apărea amețeala sau voma, în cazuri grave poate surveni decesul. La apariția primelor simptome, se recomandă ca persoana să fie scoasă afară și încăperea să fie aerisită. La fel, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la ajutor medical”, a remarcat Liliana Pușcașu.

În perioada rece a anului, pompierii și salvatorii desfășoară, în toate localitățile republicii, o campanie de informare privind exploatarea surselor de încălzire, pentru a preveni producerea incendiilor.

Meteorologii anunță că săptămâna viitoare vremea se va răci ușor. Izolat, vor cădea ploi slabe.