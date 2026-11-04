Poșta Moldovei reia expedierile către șase țări și le suspendă pe cele către Gabon

Potrivit Poștei Moldovei, traficul poștal internațional a fost reluat către Australia, Iordania, Irak, Kuweit, Liban și Qatar. Expedierile internaționale către destinațiile disponibile sunt efectuate în funcție de programul curselor aeriene și terestre.

În cazul Gabonului, au fost suspendate toate categoriile de trimiteri poștale, inclusiv serviciile de curierat rapid EMS, coletele și corespondența.

Anterior, la începutul lunii martie, Poșta Moldovei a suspendat, pe o perioadă nedeterminată, expedierile către opt state din Orientul Mijlociu, inclusiv Irak, Iordania, Liban și Qatar. Măsura a fost luată în urma suspendării traficului aerian, pe fondul escaladării tensiunilor de securitate din regiune.