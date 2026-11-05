Prăbuşire pe Wall Street: Dow Jones pierde 1.700 de puncte, iar Nasdaq scade cu peste 5%, pe fondul temerilor privind investiţiile în AI

Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut aproximativ 1.700 de puncte, echivalentul a 3,1%, anulând aproape integral avansul de miercuri. S&P 500 a scăzut cu 4%, îndreptându-se spre cea mai slabă şedinţă din aprilie 2025, iar Nasdaq Composite s-a depreciat cu 5,3%, intrând în teritoriu de corecţie, la peste 10% sub maximul istoric atins luna trecută, scrie News.RO.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate de producătorii de semiconductori şi companiile implicate în infrastructura AI. Acţiunile Nvidia şi Broadcom au scăzut cu aproximativ 9%, Oracle a pierdut 8%, iar Qualcomm s-a depreciat cu 11%, în pofida unor rezultate financiare peste aşteptări. Fondul iShares Semiconductor ETF a coborât cu aproape 11%, cea mai severă scădere zilnică din martie 2020, dacă nivelul se menţine până la închidere.

Presiunea s-a extins şi asupra companiilor care furnizează capacităţi de calcul pentru inteligenţa artificială. CoreWeave a pierdut 13%, Nebius a scăzut cu 16%, iar Iren cu 17%. AMD şi Micron s-au depreciat cu aproximativ 15% fiecare, în timp ce Arm a coborât cu 12%.

Investitorii se tem că victoria democraţilor în Congres şi în mai multe state americane ar putea încetini construcţia centrelor de date, considerate unul dintre principalele motoare ale creşterii economice şi bursiere din ultimii ani. Senatorul Bernie Sanders a cerut un moratoriu naţional asupra dezvoltării acestor facilităţi, invocând impactul asupra mediului, locurilor de muncă şi societăţii.

”Investitorii se retrag până când vor înţelege mai bine implicaţiile alegerilor asupra ciclului investiţiilor în AI, care a reprezentat principalul motor al economiei în ultimii aproximativ trei ani”, a declarat Tim Holland, director de investiţii la Orion.

Valul de vânzări s-a extins ulterior dincolo de sectorul tehnologic. Caterpillar a pierdut 5%, JPMorgan şi Boeing au scăzut cu aproximativ 4%, iar Nike s-a depreciat cu 3%.

”Spre deosebire de ieri, amploarea vânzărilor din sectorul tehnologic începe acum să afecteze întreaga piaţă”, a explicat Keith Lerner, director de investiţii la Truist Wealth.

Declinul survine după ce miercuri Dow Jones crescuse cu peste 1.500 de puncte, în cea mai bună şedinţă din aprilie 2025, pe fondul reacţiei iniţial favorabile a investitorilor la rezultatul alegerilor. Datele de joi reflectă evoluţiile din timpul tranzacţionării, înainte de închiderea pieţei americane.