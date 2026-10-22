Pragurile de clasificare a IMM-urilor ar putea fi dublate

Documentul, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, urmărește alinierea legislației naționale la cea europeană. Astfel, plafonul cifrei de afaceri anuale pentru încadrarea în categoria IMM va crește de la 25 la 50 de milioane de euro, iar cel al activelor deținute – de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor criterii ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în această categorie.

Proiectul prevede și introducerea categoriei întreprinderilor mici cu capitalizare medie. În prezent, legislația distinge între microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, iar cele care depășesc pragurile stabilite sunt încadrate direct în categoria întreprinderilor mari.

O altă prevedere vizează crearea unui mecanism de sprijin pentru finanțarea exporturilor. Acesta ar putea include garanții și asigurări pentru creditele la export, finanțare directă sau refinanțare, precum și măsuri de sprijin privind rata dobânzii.

Potrivit datelor prezentate de Parlament, sectorul IMM reprezintă 99,7% din numărul total al întreprinderilor din Republica Moldova și generează peste 72% din cifra de afaceri la nivel național.

Inițiativa legislativă urmează să fie examinată în lectura a doua.