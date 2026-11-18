Ministerul mai anunță că Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a identificat, prin ancheta epidemiologică, 94 de persoane afectate, dintre care 18 copii. Din fericire, nu toate aceste persoane au avut nevoie de internare.

„Analizele bacteriologice au confirmat că agentul cauzal este Salmonella Enteritidis... Focarul este legat de alimentele servite la evenimentele organizate într-o cafenea din municipiul Bălți, în perioada 6–15 noiembrie 2026. Activitatea cafenelei a fost sistată temporar”, se menționează într-un comunicat al Ministerului.

Situația pacienților internați:

– În perioada 8–18 noiembrie, 37 de pacienți au fost internați la Spitalul Clinic Bălți cu diagnosticul de toxiinfecție alimentară. 34 au o formă de gravitate medie, iar 3 o formă gravă.

– Alți 2 pacienți au fost internați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”.

– Ceilalți pacienți rămân internați în secția boli infecțioase, sub supravegherea permanentă a medicilor. Pacienții cu forme grave primesc tratamentul necesar și sunt monitorizați continuu.

Autoritățile mai anunță că numărul de internări noi este în scădere, deși se admite că în zilele următoare pot apărea cazuri izolate. Și asta pentru că perioada de incubație este de până la 72 de ore.

În același timp, ANSP și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au făcut controale la cafenea. Au prelevat probe de alimente și de apă potabilă și au făcut teste de salubritate. Au recoltat și probe biologice de la personalul care a preparat și a manipulat alimentele. Spitalul Clinic Bălți transmite zilnic fișele de notificare epidemiologică către centrul de sănătate publică.

În acest context, Ministerul Sănătății vine cu unele recomandări pentru populație:

– Dacă ați participat la evenimentele din cafeneaua respectivă în perioada 6–15 noiembrie și aveți febră, dureri abdominale, greață, vărsături sau diaree, contactați medicul de familie. În caz de urgență, sunați la 112.

– Spălați-vă des pe mâini, mai ales înainte de masă și după folosirea toaletei.

– Nu luați antibiotice sau medicamente antidiareice fără recomandarea medicului.