Direcția generală educație, tineret și sport anunță că programul municipal de pregătire remedială a început pe 14 noiembrie și se va desfășura până pe 24 aprilie. Lecțiile sunt organizate în centre educaționale din toate cele cinci sectoare ale capitalei și sunt susținute de 135 de profesori, în grupe de câte 15 elevi.

Dintre participanți, 1 500 de elevi vor urma cursuri suplimentare la matematică, iar alți 500 de elevi alolingvi vor avea lecții de limba română. Programul este gratuit și este finanțat din bugetul municipal.

Ore suplimentare gratuite vor fi organizate și pentru elevii claselor a XII-a, în vederea pregătirii pentru examenele de bacalaureat. Aceștia se pot înscrie la administrațiile instituțiilor de învățământ, iar grupele vor fi formate în funcție de numărul solicitărilor.