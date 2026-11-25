„Pe piața produselor petroliere, cunoaștem că situația din Orientul Mijlociu încă nu s-a stabilizat complet. Nu există un Acord oficial de încetare a ostilităților. Astfel, există încă riscuri asupra aprovizionării cu petrol și produse petroliere a Europei și a piețelor internaționale. Și noi, fiind complet dependenți de importurile de produse petroliere, pentru a evita anumite întârzieri sau deficit de produse petroliere, urmează să venim cu unele măsuri pentru a proteja piața de produse petroliere”, a subliniat Dorin Junghietu.

Potrivit datelor oferite de demnitar, la moment stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar benzina – circa 25 de zile de consum.

Cu referire la importul de cărbune în R. Moldova, ministrul Junghietu a spus că piața de cărbune este liberalizată, respectiv mai multe companii pot procura și aduce cărbune. Potrivit datelor oferite de Serviciul Vamal, în luna septembrie au fost importate 273 de tone de cărbune, iar luna octombrie – 4100 de tone de cărbune, iar în primele 22 zile de noiembrie – doar 1300 tone de cărbune. Potrivit ministrului, cea mai mare problemă a importurilor de cărbune ține de circulația mărfurilor pe Marea Neagră.