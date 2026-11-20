Ministrul a cerut responsabilitate în gestionarea banilor publici și verificarea tehnicii, astfel încât echipele să poată interveni prompt pe drumurile naționale, transmite IPN.

Vladimir Bolea a subliniat că depozitele și bazele teritoriale trebuie să respecte condițiile de păstrare a stocurilor de sare și nisip, să aibă căile de acces pregătite, iar utilajele specializate să fie verificate și gata de intervenție.

Reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor au prezentat noua platformă digitală ce oferă informații despre pregătirea stocurilor de materiale antiderapante și lucrările de deszăpezire efectuate. Directorul general al AND, Ștefan Popa, a subliniat importanța monitorizării și pregătirii din timp a sectoarelor cu risc sporit de înzăpezire sau blocare a circulației, pentru a preveni eventualele probleme în trafic.

Directorii întreprinderilor teritoriale au fost solicitați să doteze personalul cu îmbrăcăminte, încălțăminte și echipamente de protecție corespunzătoare sezonului rece. Autoritățile precizează că activitatea întreprinderilor teritoriale va fi monitorizată pe tot parcursul iernii, prioritatea fiind siguranța participanților la trafic și intervenția promptă pe drumurile naționale.