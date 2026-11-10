Contact
Deschide.md

Prejudiciu de 23 de milioane de lei din importul ilegal a 128 de mașini. O femeie, trimisă în judecată

Irina Limbas
Prejudiciu de 23 de milioane de lei din importul ilegal a 128 de mașini. O femeie, trimisă în judecată

O femeie de 37 de ani a fost trimisă pe banca acuzaților, fiind învinuită că ar fi introdus ilegal în Republica Moldova 128 de automobile uzate din Statele Unite ale Americii, fără achitarea drepturilor de import. Schema, pusă în aplicare prin intermediul unei întreprinderi din Transnistria, a prejudiciat statul cu circa 23 de milioane de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, învinuita ar fi organizat indicarea unor destinații false pentru automobilele importate, declarând că acestea urmau să fie livrate unor persoane din Ucraina. În realitate, vehiculele ar fi ajuns în localități din stânga Nistrului, fără achitarea drepturilor de import.

În urma investigațiilor desfășurate de procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Vamal, s-a stabilit că automobilele erau aduse din SUA prin Lituania, cu ajutorul unor camioane cu o capacitate de transport de până la opt mașini fiecare. Fiind livrate pe teritoriul statului, acestea urmau să fie dezasamblate pentru vânzarea pieselor auto.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă o amendă de până la 350 de mii de lei sau o pedeapsă cu închisoarea de până la cinci ani. Totodată, întreprinderea implicată riscă o amendă de peste 800 de mii de lei.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md