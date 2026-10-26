Premier Energy avertizează asupra escrocheriilor telefonice. Infractorii invocă datorii și amenință cu deconectarea

Escrocii invocă presupuse datorii, riscul deconectării de la rețeaua electrică sau necesitatea modificării contractelor și solicită efectuarea unor plăți imediate. Compania îndeamnă cetățenii să nu dea curs acestor solicitări și să verifice informațiile prin canalele oficiale.

Potrivit Premier Energy, infractorii folosesc diferite pretexte pentru a câștiga încrederea persoanelor contactate. Aceștia pot pretinde că este necesară achitarea urgentă a unor restanțe, încheierea unui nou contract, efectuarea unor lucrări de reparație sau înlocuirea echipamentelor electrice.

Compania subliniază că nu solicită niciodată telefonic comunicarea datelor personale, precum numele, adresa, IDNP-ul sau informațiile bancare, și nici efectuarea unor plăți imediate în urma apelurilor.

”Indiferent de motivul invocat – achitarea unor presupuse datorii, evitarea deconectării de la rețeaua electrică, încheierea sau modificarea contractului, efectuarea unor lucrări de reparație ori înlocuirea echipamentelor electrice –, consumatorii sunt îndemnați să nu dea curs solicitărilor suspecte și să verifice informațiile prin canalele oficiale ale companiei”, se arată în comunicat.

Premier Energy recomandă consumatorilor să nu divulge datele de identificare, parolele, codurile de confirmare sau PIN-urile și să nu transmită fotografii ale actelor de identitate ori ale contractelor. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu acceseze linkuri suspecte și să nu urmeze instrucțiunile primite telefonic de la persoane necunoscute.

În cazul în care interlocutorul devine insistent, agresiv sau recurge la amenințări, compania recomandă întreruperea imediată a apelului. Persoanele care suspectează o tentativă de fraudă sunt îndemnate să sesizeze Poliția.

Pentru verificarea informațiilor privind furnizarea energiei electrice, consumatorii pot apela serviciul telefonic Premier Energy la numărul 022 43 11 22 sau la numărul local indicat pe factură.